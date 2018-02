Kimiko, "Insta-nonna" 89enne fanatica dei selfie e star sul web

Tokyo, (askanews) -E' diventata una star sui social network a 89 anni con migliaia di follower, e i suoi scatti sono divertenti e originali, si tratta quasi sempre di selfie. Kimiko Nishimoto ha scoperto la passione per la fotografia a 72 anni e da allora non si è più fermata. Si diverte a immortalarsi nelle situazioni più strane, si prende gioco di se', si maschera con i costumi dei nipoti, vola a cavallo di una scopa come Harry Potter o si finge vittima di un incidente stradale. Non si cura del pericolo, vuole solo divertirsi, è una abile "Insta-gran", una super-nonna di Instagram.

"Non c'è un'età per fare fotografie, puoi scattare ovunque - dice - a casa, fuori, nel tuo letto, questo è il bello. Non avrei mai immaginato di diventare così popolare grazie ai miei scatti".

Le foto all'inizio sono state esposte in una mostra a Kumamoto, sua città natale, ma la decisione di pubblicarle online l'ha resa una star. Quando è stata ospite di una galleria di Tokyo a dicembre scorso, la gente si è messa in fila per ammirare i suoi scatti originali. La cosa che stupisce di Kimiko è il suo senso dell'umorismo e la sua capacità di adattarsi con intelligenza e flessibilità ai social media, uno strumento che per una come lei, nata nel '28, dovrebbe essere quanto di più macchinoso e sconosciuto.

Ma lei è perfettamente a suo agio e felice. "Voglio continuare a fotografare - assicura - anche quando sarò condannata in un letto, avrò sempre la mia macchina fotografica in mano".