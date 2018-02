Pd, Renzi: il reddito di cittadinanza è un incentivo a licenziare

Bologna (askanews) - "Non spareremo cifre a caso come chi dice 100 miliardi per il reddito di cittadinanza, che è il massimo incentivo per licenziare e perdere posti di lavoro. Quando uno prende 1.680 euro, con due figli, per non fare niente, gli conviene licenziarsii". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, presentando il programma elettorale Dem all'Opificio Golinelli a Bologna.