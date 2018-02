Singapore, piloti di jet s'allenano per i 50 anni dell'Air Force

Singapore (askanews) - Spettacolari evoluzioni aeree nei cieli della repubblica di Singapore, dove i piloti dei caccia militari si addestrano in vista dell'inizio delle celebrazioni per i 50 anni della forza aerea del Paese.

La Singapore Air Force, fondata il primo settembre 1968, è una delle forze aeree meglio equipaggiate del mondo e i suoi piloti militari vengono addestrati anche in Italia, nella base aerea del 61esimo stormo di Galatina, in provincia di Lecce, sui jet italiani Mb339 e T-346 di Leonardo, questi ultimi in dotazione anche ai reparti di volo singaporiani.