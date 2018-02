Guerini: solidarietà ad Askanews, governo farà la sua parte

Milano (askanews) - Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria nazionale del Pd, ha ribadito la sua solidarietà all'agenzia Askanews. "Io e molti esponenti del Pd abbiamo

espresso attenzione e solidarietà rispetto al tema - ha detto Guerini a margine di un convegno, riferendosi al bando della presidenza del Consiglio per le agenzie di stampa - ai lavoratori coinvolti, giornalisti e non. Credo che ci debba essere uno sforzo il più possibile impegnato, sono certo che il governo farà la sua parte per salvaguardare un patrimonio di informazione significativo per il Paese", ha concluso.