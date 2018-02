Lady Gaga sta male, annullati dieci concerti in Europa

Stop ai concerti in Europa per Lady Gaga, la pop star ha cancellato, infatti, le ultime 10 date europee del suo Joanne World Tour a causa di "forti dolori" muscolari. Tra le date cancellate le tappe in Svizzera, Germania, Svezia, Danimarca e Francia e Inghilterra.

In una dichiarazione pubblicata su Twitter, la popstar si è scusata con i fan e ha detto di essere "devastata" e di sentire il bisogno di pensare al proprio "benessere".

La cantante soffre di fibromialgia, una sindrome caratterizzata da dolore e rigidità muscolare diffusi. Lady Gaga ha parlato di una "decisione difficile ma presa con il forte sostegno da parte del team medico che la sta seguendo".

I titolari dei biglietti dei concerti annullati possono richiedere un rimborso a partire dal 6 febbraio 2018.