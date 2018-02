Lupi: battaglia Askanews è di tutti, senza tutti più poveri

Milano (askanews) - "Da sempre le agenzie sono gli interlocutori principali del governo, della presidenza del Consiglio. La chiusura di un'agenzia o la sua esclusione è un

momento di povertà per tutti. Credo che non si tratti di prendere una parte politica, ma questa è una battaglia di tutti, saremmo tutti più poveri e credo che innanzitutto lo saranno i cittadini perché saranno meno informati". Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di Noi per l'Italia, ha parlato della vicenda Askanews, arrivando al teatro Carcano di Milano ad un incontro in vista delle elezioni a chi partecipa anche Lorenzo Guerini del Pd.

"Noi come gruppo parlamentare - ha proseguito - ci siamo battuti da sempre perché la libera informazione sia uno dei principi cardine del nostro Paese e le agenzie svolgono esattamente questo ruolo, vanno nel campo a dare le notizie, arrivano in prima battuta, aiutano i giornali e tutto il mondo dell'informazione e i cittadini a conoscere e comprendere i fatti e le notizie che accadono", ha aggiunto Lupi.