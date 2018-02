Baglioni: la canzone italiana stella polare di questo Sanremo

"La stella polare di questa edizione è la canzone italiana, credo lo sia stata sempre però averla nel sottotitolo e a volte averlo dimenticato mi è sembrata una cosa da riparare, specialmente nel momento in cui non so per quali motivi la Rai ha chiamato un musicista interprete, compositore e cantante come direttore artistico di un festival di canzoni". Così aprendo la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo ha parlato il direttore artistico Claudio Baglioni.

"Io vi sarò grato se riuscirete a individuare i nostri sforzi - ha aggiunto Baglioni - anche prendendoci qualche rischio e rinunciando ad alcuni elementi che erano molto abbondanti nelle precedenti edizioni, non ci saranno astronauti non ci saranno sportivi, extra performance che non riguardino la parte musicale ma ci sarà tantissima musica, spettacolo sicuramente superiore alle edizioni precedenti".