Erdogan a Roma, vede il Papa, Mattarella e Gentiloni

Roma, (askanews) - L'arrivo a Roma di Recep Tayyip Erdogan, accompagnato dalla moglie. Il presidente turco incontrerà Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Paolo Gentiloni in una città blindatissima.

La visita di Erdogan in Vaticano è la prima di un presidente turco da 59 anni ed è stata organizzata dopo l'invito diretto del Pontefice. Oltre agli appuntamenti ufficiali, sono previste manifestazioni per i diritti umani, per la libertà di espressione e contro la nuova offensiva turca in Siria contro i curdo-siriani.