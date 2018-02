Festa per le strade di Philadelphia, il Super Bowl è degli Eagles

Roma, (askanews) - Le strade di Philadelphia invase da una marea di fan per celebrare la vittoria dei Philadelphia Eagles al Super Bowl. I tifosi si sono ritrovati nei bar e nei pub per assistere alla partita, poi si sono riversati fuori a fare festa fino a notte inoltrata per la storica vittoria.

La squadra di casa si è aggiudicata la cinquantaduesima edizione, battendo i New England Patriots di Boston per 41-33 a Minneapolis. É la prima volta per gli Eagles, contro i sei titoli già conquistati dai Patriots.