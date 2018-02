Giappone, un elicottero militare si schianta sulle case

Roma, (askanews) - Un elicottero militare giapponese si è schiantato in un quartiere residenziale di Kanzaki, uno dei distretti della prefettura di Saga, nel Sudovest del Giappone. Non ci sono ancora notizie di morti e feriti, ma le autorità locali hanno riferito di un incendio che si è sviluppato in un'abitazione.

Nelle immagini diffuse dalla tv giapponese NHK si vede una nuvola di fumo grigio tra i tetti delle case. I vigili del fuoco sono subito entrati in azione per spegnere le fiamme e tutta l'area è stata evacuata.

Il ministro della Difesa giapponese, Itsunori Onodera, ha dichiarato che l'elicottero è precipitato e ha preso fuoco ma non si sa nulla di eventuali vittime. A bordo a quanto sembra c'erano due persone.