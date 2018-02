Parigi, salvagente ambientalista sulla statua del Pont de l'Alma

Parigi (askanews) - Un salvagente gigante per la statua dello zuavo sul Pont de l'Alma a Parigi. È l'iniziativa dell'associazione ambientalista "Goodplanet Foundation" per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti del cambiamento climatico in questi giorni di Senna è in piena. All'iniziativa hanno partecipato anche la sindaca di Parigi Anne Hidalgo e il fotografo Yann Arthus-Bertrand.