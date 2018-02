Passeggiata spaziale da record per i cosmonauti russi sull'Iss

Mosca (askanews) - Passeggiata spaziale record sulla Iss per i cosmonauti russi Aleksandr Misurkin e Anton Shkaplerov che tra il 2 e il 3 febbraio hanno completato una Eva di 8 ore e 13 minuti (un'ora più del previsto) per aggiornare un componente del sistema di comunicazione della sezione russa della Stazione Spaziale Internazionale.

Si è trattato della 44esima passeggiata spaziale per i russi e la numero 207 nella storia dell'Iss. Obiettivo la sostituzione di alcuni elementi dell'antenna ad alto guadagno Lira, che si trova sul modulo Zvezda, al fine di migliorare la comunicazione e lo scambio dei dati telemetrici con la Terra dei veicoli in orbita, per ora Progress e Soyuz Ms ma presto anche per la stessa Iss, attraverso le nuove versioni dei software installati sui 3 satelliti Luch.

Per l'occasione Aleksandr Misurkin ha indossato la nuova versione aggiornata della tuta Orlan trasportata sull'Iss nel giugno 2017 e testata per la prima volta da Fyodor Yurchikhin nell agosto 2017. Il vecchio dispositivo smontato dal modulo Svezda, con una massa di circa 30 kg, è stato abbandonato nello Spazio, lanciato a distanza di sicurezza verso la Terra. Brucerà rientrando nell'atmosfera tra circa un anno.