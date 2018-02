Pd, Renzi ironizza: Di Maio non si presenta mai, è impresentato

Roma (askanews) - "Di Maio non si presenta mai, è impresentato, ma fa la polemica sugli impresentabili. Tutte le volte mette al centro del mirino il Pd ma poi scopriamo che chi vota M5s nel Lazio manda in Parlamento uno che loro, non noi, giudicano impresentabile". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, all'evento di presentazione dei candidati Dem.

"Se facciamo due punti percentuali recuperiamo i 5 stelle come primo partito - ha spiegato Renzi - la reazione di Di Maio, un po' sopra le righe, della quale se è un uomo risponderà in tribunale, perché accusare il Pd di prendere i voti e i soldi mafiosi, è una cosa che non gli consentiamo per cui se rinuncerà all'immunità parlamentare, cosa che non ha mai fatto in questi anni, tradisce un po' di nervosismo che c'è tra le loro fila".