Sanremo, Favino: lunedì quando sarà finita avrò tanta nostalgia

Sanremo (askanews) - "Lunedì quando sarà finita avrò già nostalgia, quando torneranno

a trattarmi male. Ora se mi fa male la schiena arrivano massaggiatori, gente che ti va a comprare le cose, come quelli delle crociere sarò in bagno a fare le prove da solo". Pierfrancesco Favino racconta con ironia questa sua prima esperienza al festival di Sanremo.

"Questa atmosfera da Nazioni Unite non me la aspettavo - ha detto durante la prima conferenza stampa - è molto bello e nuovo per me, la generosità di Claudio e la simpatia di Michelle, senza tutti i tecnici che ci sono dietro, questa grande cosa enorme e televisiva non saprei mai bene cosa fare"ha detto l'attore. "Ringrazio in anticipo mi sto estremamente divertendo, stare su palco fa parte della mia vita, c'è tantissima adrenalina, faccio spettacolo sono molto felice di questa sfida, mi sto divertendo spero fino alla fine".