Casa Surace a Sanremo: Baglioni è il preferito della nonna

Sanremo (askanews) - Dopo aver conquistato il web con i loro video sulla vita dei fuorisede al Nord, i ragazzi di Casa Surace arrivano al Festival di Sanremo: a loro infatti è affidato il racconto della manifestazione sui social. Ci hanno raccontato come sarà la manifestazione vista da loro. "Il nostro Sanremo parte da Bari e già il fatto di essere arrivati qui e già tanto"

"Perché San Remo è San Remo ma anche San Nicola comunque non scherza. È il nostro primo Sanremo ed è molto emozionante, bellissimo, lo abbiamo sempre seguito da casa ma stare qua e vivere l'atmosfera frizzantina, a parte che fa freddo, è molto bello".

"È una bella esperienza, siamo emozionati. Sarà un Sanremo social perché ovviamente perché noi siamo social".

"Il nostro compito ufficiale è gestire tutto quello che verrà pubblicato sui social, i contenuti, commenteremo il live, faremo le interviste ai cantanti. Quello meno ufficiale e rendere scherzoso il tutto, abbiamo fatto delle interviste in giro per la città giocando molto con l'idea di Sanremo ma non voglio fare spoiler, giocheremo sui contrasti".

"Qui ci sarà un pacco al contrario. Il pacco da giù è il simbolo dei fuorisede perché arriva con tutta la roba da mangiare, noi lo abbiamo portato vuoto per le città e lo hanno riempito i nostri fan".

"Quando abbiamo detto alla nonna che andavamo a Sanremo ci ha detto portate qualcosa da mangiare a Baglioni che sta sciupato e abbiamo chiesto ai fan di riempire il pacco perciò secondo noi non se ne andrà dal festival senza aver preso sei chili".

"Gli dobbiamo restituire la sua maglietta fina che non è più tanto fina ma è diventata una bandiera ormai". "La nonna ci ha già chiamato 14 volte".

"Io ho il collegamento diretto con mia mamma e le dico il menu, non le interessa cosa sto facendo ma che cosa hai mangiato, e la domanda classica". "Il preferito della nonna e Baglioni, ma che lo diciamo a fare". Siamo grandi fan di Elio e le storie tese aspettiamo di intervistarli anche se staremo un po' stretti e dovremo sfondare i muri del Santa Tecla.

"Anche il terzetto dei conduttori ci farà ridere, lei è simpaticissima e Baglioni un grande personaggio, un ottimo intrattenitore. Sarà un bel festival".

"Ci divertiremo e speriamo di far divertire".