Da Chalamet a Saoirse Ronan, il pranzo dei candidati agli Oscar

Roma, (askanews) - Parata di star al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, dove si è tenuto il tradizionale pranzo dei candidati ai prossimi Oscar, che saranno assegnati il 4 marzo. Un evento organizzato ogni anno dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e che quest'anno, in vista della 90esima edizione, si è rivelato particolarmente glamour.

Sul tappeto rosso hanno sfilato, tra gli altri, Gary Oldman, in lizza come miglior attore per "Darkest Hour", Daniel Kaluuya, candidato per "Get Out" e il giovane Timothée Chalamet, protagonista di "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino che ha ottenuto 4 nomination. Elegantissima in rosso Saoirse Ronan, candidata come attrice per "Ladybird", mentre Greta Gerwig, candidata come regista per lo stesso film, si è presentata con un abito rosa e blu.

Tanti flash anche per il regista di "Dunkirk" Christopher Nolan, che ha sfilato accompagnato dalla moglie, per Mary J. Blige e Octavia Spencer, in lizza rispettivamente per i film "Mudbound" e "The Shape of Water", per Willem Dafoe, attore non protagonista in "Florida Project" e Steven Spielberg, grande regista di "The Post". Con ironia, l'artista e fotografo JR, candidato con la quasi 90enne francese Agnès Varda per il documentario "Visages Villages" si è portato un cartonato a grandezza naturale della regista che non è potuta essere presente.