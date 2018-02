DayBreakHotels, una start up rivoluziona l'idea di hotel

Roma, (askanews) - Prenotare hotel di lusso, di giorno, a prezzi ridotti. E' l'innovativa proposta di DayBreakHotels, start up che ha letteralmente rivoluzionato l'idea di hotel lanciando, e consolidando con successo, il primo portale di alberghi da vivere solo di giorno, dove i clienti possono prenotare camere, generalmente disponibili per 6-8 ore dalle 10 alle 18 o dalle 18 a mezzanotte, così come tutti gli altri servizi dell'Hotel: spa, sale meeting, piscina, ristoranti, palestra. Da alcuni mesi c'è anche la possibilità di prenotare oltre 350 appartamenti sempre da vivere in fascia diurna o serale. I vantaggi per i clienti, i DayBreaker, sono innanzitutto economici con uno sconto fino al 70% rispetto alla tariffa notte. I perché di un DayBreak sono molti, dall'uso di un ufficio temporaneo in pieno centro fino all'individuazione di un luogo dove vivere una minivacanza cittadina, anche ogni settimana.

Tutto è nato da una visione diversa del modello di business alberghiero, come spiega Simon Botto, CEO e Co-Fondatore di DayBreakHotels.com:

"Riteniamo che il concetto di hotel sia sbagliato, il concetto semplicemente di posto dove far dormire dei turisti è infatti per noi sbagliato e limita l'intera industria. Perché gli hotel sono edifici con servizi e non c'è nessun motivo che lega l'uso di questi servizi esclusivamente ai turisti. Il 65% delle camere d'albergo è occupato, mentre il 35% rimane vuoto ogni giorno. Parliamo di 2,5 miliardi di camere vuote ogni anno, che se guardiamo solo all'Europa e agli alberghi 4-5 stelle corrisponde tra i 40 e i 50 miliardi di euro di valore in camere e servizi che rimangono completamente improduttivi".

Circa 3000 gli hotel affiliati sia indipendenti che delle principali catene alberghiere, con la piattaforma attiva in 15 paesi e rivolta ad una clientela business travel o leisure residente. Quest'ultima, in particolare, rappresenta il più evidente cambio di passo nell'offerta turistica, anche per eventi importanti a cominciare da San Valentino, con la vacanza cittadina che diventa un vero e proprio nuovo status. Matteo Cellini, Chief Marketing Officer di DayBreakHotels.com:

"L'idea è quella di rompere la routine, di utilizzare questi servizi di lusso per prendersi una pausa anche all'interno della propria città, perché purtroppo non tutti possono viaggiare ovviamente tutte le settimane".