Spazio, compie 10 anni il modulo Columbus dell'Esa sulla Iss

Colonia (askanews) - Il 7 febbraio del 2008, 10 anni fa, lo Space Shuttle Atlantis, con la missione Sts-122, portava nello Spazio il modulo europeo Columbus, il cuore dell'Europa sulla Stazione spaziale internazionale.

Il Columbus, un cilindro pressurizzato di circa 7 metri per 4 e mezzo di diametro, è un laboratorio scientifico orbitante, sviluppato dall'Agenzia spaziale europea (Esa) ma anche un fiore all'occhiello dell'industria aerospaziale italiana; è stato costruito, infatti in Italia, negli stabilimenti di Thales Alenia Space a Torino, in collaborazione con Airbus.

Il Columbus è utilizzato principalmente dagli astronauti europei per eseguire esperimenti in microgravità sia sfruttando i 10 scompartimenti interni, denominati Ispr sia le 4 piattaforme esterne a cui si aggiungono altri 3 punti di aggancio per esperimenti nel vuoto dello Spazio.

Il nome Columbus è ispirato a Cristoforo Colombo, l'esploratore genovese che scoprì l'America nel 1492 anche perché il lancio del modulo inizialmente sarebbe dovuto avvenire nel 1992, in occasione del 500esimo anniversario della scoperta ma poi è stato rinviato per diversi motivi fino a quando non si è deciso di farlo diventare un componente permanente dell'Iss.

Nel corso di questi 10 anni è stato visitato da 4 dei 7 astronauti italiani dell'Esa: Roberto Vittori, Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e Paolo Nespoli, questi ultimi 3 nell'ambito delle rispettive missioni di lunga durata Volare, Futura e Vita dell'Asi e MagIsstra dell'Esa.