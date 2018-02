Baglioni su Meta-Moro: non plagio musicale ma auto citazione

Sanremo (askanews) - Claudio Baglioni si è espresso sul presunto plagio della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" in conferenza stampa: "Io sono in attesa di notizie più chiare e migliori sull'evento e avvenimento, da quanto ho capito non è un plagio musicale ma una auto citazione di una parte di un brano che era già stato composto qualche anno fa. Non sono in grado di dirvi, non abbiamo al momento un organismo che sia in grado di porre delle sanzioni. Dico la mia posizione ma sono responsabile" ha detto rispondendo a una domanda sul tema . "Ci fu un evento simile con gli Avion Travel, qualcosa di ripetuto a distanza di tempo. Non so con quale meccanismo e analisi la cosa verrà portata avanti. Non ho sentito nessuno dei due cantanti" ha detto Baglioni.