Moro, Fasulo (Rai): non è plagio, rispetta requisiti brano

Sanremo (askanews) - La canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente", accusata di presunto plagio, rispetta i requisiti di brano nuovo previsti per l'ammissione in gara al Festival di Sanremo, e le leggi e i regolamenti previsti: lo ha detto Claudio Fasulo della Rai in conferenza stampa facendo chiarezza sulla vicenda. "Non c'è nessuno scoop, non è un plagio, l'autore è lo stesso e aveva dichiarato la rielaborazione del brano nei termini previsti da legge e regolamenti, dove è prevista la possibilità di un campionamento e usare stralci di altri brani e autori per durata non superiore al 30 percento, se avessero ripreso canzone uguale sarebbe andato bene - ha detto Fasulo - quindi ha i Requisiti di brano nuovo a tutti gli effetti".