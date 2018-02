Salvini: Leva obbligatoria militare o civile per 8 mesi

Milano (askanews) - "Reintrodurre otto mesi di servizio militare e civile obbligatorio, su base regionale, con nozioni di pronto soccorso e di protezione civile. E' una proposta che la Lega ha fatto da tempo per aiutare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, per favorire l'integrazione, per educare al sacrifico, alla convivenza e ai doveri assieme ai diritti". E' quanto ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa organizzata a Milano delle associazioni d'arma di Alpini, Bersaglieri e Fante sulla proposta di "ripristino di un periodo di servizio obbligatorio".

"Preferisco lavorare per introdurre il servizio militare come stanno facendo altri Paesi europei - ha concluso Salvini - piuttosto che parlare di legalizzare le droghe".