A Sanremo Paddy, la vecchia che balla: mangio tanto cioccolato

Paddy Jones ha 83 anni, ha iniziato a ballare danza acrobatica a 69 diventando una campionessa mondiale, grazie anche agli insegnamenti del suo maestro Nico, e al Festival di Sanremo è diventata protagonista durante l'esibizione de Lo Stato sociale, in gara con "Una vita in vacanza". Una performance di grandissimo successo che l'ha resa popolarissima. In conferenza stampa al Festival è stata accolta dagli applausi. "Non conoscevamo la band quando ci hanno chiamato, ma da quando ci siamo incontrati siamo diventati molto amici, sono fantastici. Quando ci hanno mandato la musica ci è piaciuta moltissimo e abbiamo deciso di partecipare"."In Spagna conosciamo da tanto il Festival di Sanremo, insieme a quello di Benidorm che non esiste più". La curiosità spinge a chiedersi quale sia il segreto di questa ballerina. "Mi tengo molto attiva con tantissimo cioccolato e zucchero oltre al caffè con latte". Dopo il successo a Sanremo la band vorrebbe portare Paddy anche in tour. "A noi l'idea piace molto, il problema di cachet non si pone perché noi siamo sociali e Paddy e Nico se vogliono possono entrare nella band, poi dividiamo tutto".