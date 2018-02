Gli artisti nordcoreani si esibiscono in Corea del Sud

Gangneung, (askanews) - Sono i 140 membri dell'orchestra di Samjiyon in Corea del Nord, e si sono esibiti in un concerto in un teatro di Gangneung in Corea del Sud, alla vigilia della della cerimonia di apertura delle Olimpiadi d'Inverno di Pyeonchang che vedrà gli atleti delle due Coree marciare sotto la bandiera bianca e azzurra dell'unificazione. Diversi contestatori erano arrivati a protestare fuori del teatro.