Sanremo, Franca Leosini regina di selfie: non ero emozionata

Sanremo (askanews) - "Con Baglioni dovevo fare una gag sulla maglietta stretta, che non faceva respirare, lo dovevo un po' cazziare, ma dovevo dire una serie di cose che non ho potuto dire, abbiamo dovuto saltare una gag perché è stata bruciata dal pubblico": così la giornalista Franca Leosini, ospite della serata del Festival di Sanremo, ha raccontato in sala stampa quanto accaduto sul palco dell'Ariston. "Tutti parlano dell'emozione del palco di Sanremo ma la cosa strana è che io non mi sono emozionata, ho parlato anche con Fiorello e gli mancava la salivazione" ha detto tra un selfie e l'altro la conduttrice del programma "Storie maledette". Per fare una foto con lei c'era la fila tra i giornalisti in sala.