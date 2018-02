Sci a Montmartre e Versailles fiabesca: la Parigi imbiancata

Roma, (askanews) - Cartoline da una Parigi innevata. Le nevicate eccezionali in Francia, in particolare nell'Ile de France, la regione attorno alla capitale, hanno trasformato la città in un grande parco divertimenti per i più temerari.

In tanti non hanno resistito alla tentazione di inforcare gli scii o lanciarsi con lo slittino dalla collina di Montmartre trasformata in pista da sci improvvisata, oppure di fare snowboard di fronte alla Torre Eiffel. Suggestive le immagini di Versailles con i giardini tutti imbiancati e le fontane ghiacciate.

Ma non sono mancati i disagi, soprattutto nei trasporti, con gli aeroporti in tilt, molti voli cancellati e l'invito a spostarsi il meno possibile con i mezzi privati. Tanti hanno dovuto abbandonare l'auto lungo l'autostrada appena fuori Parigi e proseguire a piedi dopo che la carreggiata è stata chiusa a causa della neve abbondante.