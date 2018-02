Totti lancia iniziativa benefica per il Vaticano e firma t-shirt

Roma, (askanews) - La Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede lancia #OrdinaryHeroes, la campagna di beneficenza a favore dell'Obolo di San Pietro. L'iniziativa, presentata in Vaticano, ruota attorno al viaggio di una T-shirt che verrà autografata da personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura prima di essere battuta all'asta.

La maglietta, raffigurante uno dei murales firmati da Mauro Pallotta, in arte MauPal, ritrae Papa Francesco e sarà protagonista di una staffetta in giro per il mondo. Durante questo viaggio la T-shirt verrà autografata da personaggi italiani e internazionali appartenenti all universo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Al suo rientro verrà battuta all asta e tutti i proventi saranno devoluti all Obolo di San Pietro per la realizzazione di un opera di beneficenza.

Il primo ad autografare la maglietta è stato Francesco Totti che ha poi nominato il successore: Maradona. Ogni testimonial, infatti, nominerà quello successivo.