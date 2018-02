Videomessaggio di Marco Cappato: #TiVotoSeTiImpegni

Milano (askanews) - Quali candidati e partiti metteranno al centro del proprio impegno politico il futuro della scienza e delle libertà? Mentre la competizione in campo internazionale si gioca sul terreno della conoscenza, in questa partita l'Italia stagna da anni sul fondo delle classifiche, debole di un investimento in ricerca scientifica pari all 1,2-1,3% sul Pil, in compagnia di Paesi balcanici e dell Est europeo.

L'Associazione Luca Coscioni, realtà transpartitica e associazione no profit di promozione sociale per l'affermazione delle libertà civili e i diritti umani, dunque, lancia #TiVotoSeTiImpegni, una campagna che prenderà vita intorno all'hashtag ufficiale, oltre che sui suoi social e sul sito www.tivotosetiimpegni.it e sarà centrata su una doppia azione rivolta ai candidati di tutti i partiti, che saranno contattati per chiedere se intendono impegnarsi circa 9 temi, come la ricerca sulle staminali, la cannabis, l'eutanasia, il miglioramento genetico, dalla fecondazione assistita ai diritti delle persone con disabilità.

A Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, il lancio della campagna tramite questo video messaggio: