Sanremo, premio critica a Ron: Lucio Dalla sarebbe contento

Sanremo (askanews) - Ron al 68esimo Festival di Sanremo ha vinto il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa con ""Almeno pensami", canzone con il testo firmato da Lucio Dalla.

"Trovo che questo premio compensi perfettamente una mancata vittoria - ha detto nella conferenza finale dopo la trasmissione - credo che Lucio sia molto più contento, lui non ha mai amato le grandi vittorie ma quelle che contano davvero in fondo. Per cui è giusto che sia così, meraviglioso, sono felice. "L'anno scorso è stato duro ma ci siamo rifatti, viva Lucio" ha aggiunto.

La canzone, ha spiegato, pare che sia del 2011 e poi gli eredi hanno consegnato a Baglioni "il brano, doveva in qualche modo uscire fuori perché è bellissimo, lui ci teneva molto, ho ricevuto la sua telefonata e mi ha invitato a Sanremo, così è andata" ha spiegato Ron. "Era un demo fatto con suoni elettronici, e molto ritmico, io l'ho voluta portare molto vicina a me perché era giusto così, perché la devo cantare, l'ho fatta con un respiro di ballata per dare molta luce al testo" ha concluso.