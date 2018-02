Alessandro Di Battista: "Berlusconi querelerà la Cassazione"

Milano (askanews) - Alessandro Di Battista, ospite domenica sera a Che tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ritorna sulla querela ricevuta da Berlusconi: "Attenzione però perché questo è un paese abbastanza ipocrita. Se io dicessi c o Berlusconi ha pagato Cosa Nostra c'è qualcuno che si potrebbe addirittura scandalizzare per il c o". "Intanto lui l'ha querelata" puntualizza Fabio Fazio e Di Battista: "E va be' querelerà la Cassazione dove c'è scritto. Mi aspetto che quereli la cassazione". E ancora: "Nella sentenza della Cassazione c'è scritto che Dell'Utri fece da intermediario tra Cosa Nostra palermitana e Berlusconi. La magistratura sulla sentenza di Dell'Utri ha già scritto che fece da intermediario tra Cosa Nostra e Berlusconi, non lo dico io ma una sentenza. Io non ho detto che è stato condannato per quello ma che ha pagato Cosa Nostra, punto. E per me è intollerabile tutto questo. Io sono andato di fronte ad Arcore. Quando votavo il Partito democratico, speravo che un esponente del partito democratico facesse questa cosa è toccato farlo a noi".

Immagini di Raiplay.