Bonino a Renzi e Berlusconi: con quale legge tornare a votare?

Roma, (askanews) - "Vorrei sapere se dobbiamo tornare a votare secondo loro con una nuova legge e quale, ovviamente non con questa che è un pasticcio che noi denunceremo in tutte le giurisdizioni nazionali e internazionali perché è vessatoria, discriminatoria, confusa ecc. ma sarebbe utile chiedere a loro se tornare al voto, quindi altri mesi di instabilità, di non presenza credibile in Europa mentre si rafforza il gruppo franco-tedesco. Comunque sarebbe utile chiedere a loro con quale legge e con quale idea in testa, il doppio turno alla francese per esempio? Insomma qualcosa di più di un semplice titolo senza sottotitolo". Lo ha detto Emma Bonino, leader della lista +Europa in un'intervista ad Askanews a proposito delle dichiarazioni di Renzi e Berlusconi secondo i quali se non uscirà una maggioranza parlamentare dal voto del 4 marzo si dovrà tornare a votare.