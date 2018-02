Chicago da record, 9 giorni di nevicate abbondanti

Roma, (askanews) - Nove giorni consecutivi di abbondanti nevicate. É record per Chicago, che non si ricordava di precipitazioni nevose così abbondanti e per tanti giorni di seguito da diversi anni. É già successo solo altre due volte dal 1885, da quando il National Weather Service registra i dati. Nel 2009, tra il 6 e il 14 gennaio e il 29 febbraio 1902.

Disagi alla circolazione, centinaia di voli cancellati e abitanti costretti a casa, ma tanto divertimento per i più piccoli e per i cani che hanno invaso parchi e colline divertendosi a giocare sulla neve fresca.

Secondo il servizio meteo la neve caduta negli ultimi nove giorni rappresenta il 65% delle precipitazioni nevose della stagione. Prima di febbraio, le nevicate totali erano ben al di sotto della media stagionale.