L'abaya protagonista in passerella a New York con Vivi Zubedi

Roma, (askanews) - Anche l'abaya è fashion. Il lungo camice in tessuto leggero che copre tutto il corpo, indossato dalle donne del mondo arabo, è diventato protagonista alla New York Fashion Week con la sfilata della designer indonesiana Vivi Zubedi che ha portato per la prima volta in passerella la sua collezione tutta dedicata agli abaya per le donne musulmane.

Non solo nero, ma stoffe decorate, tanto oro, velluto blu, pelle, ricami, hijab perlati a coprire il capo o cappellini da baseball abbinati. Applausi e standing ovation.

É la prima volta che Zubedi sfila da sola. Punta a conquistare il mercato americano che sembra apprezzare la sua moda castigata ma comunque di tendenza, che piace anche ai non musulmani.

"É davvero gratificante - dice - vorrei far sbarcare i miei modelli nel mercato mondiale e spero di aprire qui un negozio, fatevi avanti investitori".

Il suo stile piace. "Sono impressionata - commenta Paige Fisher, fashion blogger - mai visto niente di simile prima, la adoro". "É un passo avanti - aggiunge un'altra fashion blogger, Nazy Kerr - supera la tradizione, va verso il futuro, penso davvero che abbia realizzato una collezione bellissima".