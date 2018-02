Lotta al terrorismo, Pinotti incontra il ministro Difesa USA

Roma (askanews) - "Le relazioni tra Italia e Stati Uniti d'America sono eccellenti. L'intendimento è quello di rafforzare l'impegno comune per la difesa e la sicurezza internazionale". Così il Ministro Roberta Pinotti in occasione del colloquio con il Segretario della Difesa statunitense, Gen. James Mattis, che si è svolto al Ministero della Difesa.

Durante l'incontro sono stati discussi vari temi: situazione internazionale e lotta al terrorismo - con particolare riferimento al Mediterraneo e alla lotta contro il Daesh - relazioni bilaterali tra i due Paesi e nell ambito dell Alleanza Atlantica, cooperazione industriale.

Mattis - in questi giorni in Europa per una serie di appuntamenti tra i quali la 6 ministeriale difesa ristretta anti Isis che si tiene a Roma - ha riconosciuto il ruolo importante dell'Italia nei principali teatri di crisi e nella lotta al terrorismo. Ha inoltre dato atto di come l'Italia, prima di altri, aveva individuato l'Africa e il Mediterraneo come luogo di problematiche rischiose per l'Europa. Per queste ragioni la Nato ha avviato l'apertura di un "Hub" per la sicurezza nel Mediterraneo.