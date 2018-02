Manuel Agnelli: Sanremo no, ma un altro festival lo presenterei

Roma, (askanews) - "No, non mi riguarda, non è, bisogna fare altri festival, Sanremo va bene così come è. Non tentiamo di cambiare Sanremo, non ha molto senso. Sanremo deve stare dove sta però dobbiamo fare altre cose, un altro festival che non sia Sanremo magari lo presenterei": così Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, risponde alla domanda se gli piacerebbe presentare il festival della Canzone. Agnelli parlava a margine della presentazione del film "Caravaggio, l'anima e il sangue" in cui dà la voce a Michelangelo Merisi. "Mi piacerebbe più una cosa interattiva, col pubblico e comunque interdisciplinare, cioè con tante arti mischiate insieme, non per forza un festival musicale".