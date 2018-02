Maurizio Crozza nei panni di Beppe Severgnini

Milano (askanews) - Nuovo personaggio, Beppe Severgnini, e nuove gag. Maurizio Crozza sta per tornare in prima serata e in diretta dagli studi di Milano e vestirà i panni, tra gli altri, del direttore del settimanale 7 - Sette del Corriere della Sera. Da venerdì 16 febbraio alle 21:25 sul NOVE (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) l'artista genovese porterà sul palco di "Fratelli di Crozza" la satira unica e inimitabile, che ha fatto del suo one man show l'appuntamento fisso del venerdì sera.