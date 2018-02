PyeongChang, Manfred Moelgg fiducioso: mi aspetto di giocarmela

PyeoungChang (askanews) - "La mia preparazione è andata molto bene: abbiamo fatto un grandissimo allenamento a Sestriere, ho fatto un po di gigante, un po' di slalom, ho qualche acciacco alla schiena e mi sono ripreso bene. Le mie aspettative sono di giocarmela, ho fatto molto bene, non sono uno dei favoriti come nel Mondiale dell'anno scorso ma sto bene e anche in allenamento sono cresciuto". Manfred Moelgg, slalomista della squadra azzurra alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, è fiducioso in vista delle gare dei prossimi giorni. Lo abbiamo incontrato a Casa Italia, insieme alla sorella Manuela che avrebbe dovuto partecipare allo slalom gigante, rinviato per le avverse condizioni meteo.