BIT 2018, per le Marche turismo uguale Viaggio nella bellezza

Roma, (askanews) - Marche protagoniste alla BIT, la Borsa italiana del Turismo edizione 2018, affidando proprio ai visitatori il rilancio dei tanti e diversi territori che compongono l'ampio mosaico dell'offerta marchigiana. Un "Viaggio nella Bellezza", in un percorso che vede Giancarlo Giannini prestare la sua voce per raccontare le bellezze delle Marche in una nuova campagna di comunicazione sia attraverso spot radiofonici e spot video. Avanti tutta dunque, con una visione programmatica precisa, come conferma l'assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni:

"Per noi è un punto di partenza molto forte per un triennio, 2018-2020, in cui vogliamo valorizzare il settore turistico. Lo dice il nostro slogan, l'Italia in una Regione, che vuol significare proprio tutto quello che le Marche possono offrire, dai paesaggi all'offerta culturale, dalla costa fino alla Montagna".

Oltre 700 gli appuntamenti alla BIT, che hanno coinvolto i 32 operatori turistici ospitati nello stand delle Marche, con 20 incontri, in media, per ognuno di loro. Un risultato che conferma come le Marche stiano diventando una meta di tendenza, puntando su mercati importanti come gli Stati Uniti e la Russia. Con tre grandi obiettivi. Ancora Moreno Pieroni:

"I cammini, dove ci stiamo molto impegnando, sia cammini lauretani sia cammini francescani che sono il fiore all'occhiello del nostro territorio, le bike con la creazione di una serie di ciclovie su cui stiamo puntando molto nel prossimo triennio per un turismo sempre più esperenziale, e infine la bellezza della nostra costa e delle nostre aree interne".