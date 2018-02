Bustreo: Dieci volte meglio, partito con visione del futuro

Roma, (askanews) - "Il partito Dieci volte meglio nasce attorno a tre valori fondamentali: la competenza, il merito e l'integrità. Questi sono valori che purtroppo nel nostro panorama politico negli ultimi vent'anni sono veramente stati carenti. E' un partito che ha una visione a dieci anni, di futuro per l'Italia, che includa nuovi posti di lavoro, che includa attività sul turismo, sulla istruzione e educazione dei nostri figli e sulla salute". Lo ha detto Flavia Bustreo, vicedirettore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità e candidata di Dvm, in una intervista ad askanews.

"Mi sono occupata di salute - ha spiegato - per più di vent'anni e so che la salute nel nostro territorio italiano può essere ed è stata un'eccellenza incredibile nel mondo. Però purtroppo stiamo perdendo, stiamo perdendo territorio, siamo scesi nella classifica della mortalità materna: nel 2015 eravamo il Paese con la più bassa mortalità materna nel mondo, attualmente siamo al numero 15. Siamo il Paese che è al secondo posto con la più alta proporzione di anziani sopra i 65 anni, dopo il Giappone. E di tutto questo la politica non parla".

"Quindi Dieci volte meglio intende avere una visione di futuro sui dieci anni e cambiare questa realtà", ha concluso Bustreo.