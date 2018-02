Elezioni, Renzi: abbiamo fatto un lavoro concreto

Roma (askanews) - "Possiamo vincere le elezioni con il 90%? Direi che è improbabile; e possiamo straperdere le elezioni? Anche questo è improbabile. In ogni caso questo lavoro non può essere messo in discussione, è un lavoro concreto. Uno che vuole cambiare un paese deve avere carattere, ho fatto degli errori e gli errori naturalmente vanno affrontati". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando alla stampa estera.