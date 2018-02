Per San Valentino a Las Vegas licenza di matrimonio in aeroporto

Roma, (askanews) - Tanti cuori rossi sul bancone, la scritta Love in alto e i palloncini di San Valentino. Così vengono accolte al loro arrivo a Las Vegas le coppie che vogliono sposarsi in modo pratico e veloce, e la licenza, in occasione della festa degli innamorati, si può ottenere in modo ancora più facile direttamente in aeroporto, in un piccolo ufficio accanto ai nastri bagagli.

Basta firmare qualche documento con la speciale penna a forma di rosa, mettersi in lista e attendere il proprio turno. Solo pochi minuti per avere una busta, anche questa piena di cuori, con tutta la documentazione necessaria per dire il fatidico sì nel luogo prescelto a Las Vegas.

Non sarà molto romantico, ma è sicuramente pratico. E la possibilità di sbrigare le formalità all'arrivo in aeroporto accorcia ancora di più tempi d'attesa e burocrazia.

"É stato fantastico, abbiamo ottenuto la licenza di matrimonio in modo super conveniente e veloce in questo ufficio, e troviamo stupenda la busta dei documenti - dicono Al e Gail, arrivati dal Canada - ora dobbiamo solo pensare a divertirci e a presentarci il giorno del sì".

"Siamo eccitati" raccontano Jeff e Brandi, texani. "Non dormo da due giorni, non ci riesco - dice lei - non so perché, conosco questo ragazzo da 20 anni ma mi sento come se lo avessi appena incontrato, ma è bellissimo, sono davvero felice".

Il business dei matrimoni a Las Vegas frutta ogni anno milioni di dollari e vengono rilasciate circa 80mila licenze; 1500 solo a San Valentino, il doppio di un giorno normale. E più di un matrimonio su 25 in America, nel giorno dell'amore, si celebra proprio a Las Vegas.