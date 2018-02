Renzi: M5s dicevano di essere soli onesti, sono come gli altri

Roma (askanews) - "Molti dei nostri sono stati presi alla berlina sui social in questi anni dai 5 stelle che dicevano 'solo noi siamo onesti'. I cinque stelle sono come tutti gli altri: hanno delle persone per bene, delle persone oneste e hanno dei truffatori e degli scrocconi, né più né meno degli altri". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando alla stampa estera.