Salvini: sui fatti di Macerata la Lega non ha responsabilità

Roma, (askanews) - Sui fatti di Macerata la Lega non ha responsabilità, ha detto a Italia 18, su Sky TG24, il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Io i problemi li risolverò, se gli italiani vorranno tra un mese, applicando le leggi o cambiandole se non funzionano, non prendendo a pugni o sparando a casaccio alle persone per strada". "La condanna è sempre e comunque ferma per qualsiasi episodio di violenza, che non risolve", ha aggiunto Salvini.

E sul fatto che Traini fosse della Lega ha commentato:

"Hanno sbagliato a candidarlo, ma in Italia ci sono 8mila comuni e io purtroppo non faccio lo psichiatra. Che l'immigrazione porti esasperazione in Italia, probabilmente i Renzi, le Boldrini e i Saviano, non vivendo una vita reale tutti i giorni, non lo colgono".