"Sparano, un ragazzo è a terra": l'audio della strage di Macerata

Roma, (askanews) - Ecco l'audio delle telefonate effettuate al 112 il giorno della sparatoria a Macerata per opera di Luca Traini, autore di sparatoria e del ferimento di sei persone di colore in seguito alla brutale uccisione di Pamela Mastropietro.

I carabinieri di Macerata hanno diffuso l'audio di due telefonate di cittadini in seguito agli spari. "Hanno sparato due colpi in Via Cairoli - dice una donna con tono concitato - e un ragazzo è a terra. Fate presto, abbiamo già chiamato l'ambulanza".