Carceri, Legnini: auspico approvazione riforma al più presto

Roma, (askanews) - "Auspico che la riforma del sistema penitenziario venga approvata al più presto, è una delle riforme più coraggiose, più meditate di questa legislatura e sarebbe davvero un vero peccato che non vedesse la luce". Lo ha detto il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini a margine di un convegno organizzato dall'Associazione Vittorio Bachelet a Palazzo dei Marescialli.

In plenum "esamineremo e approveremo questo parere", ha aggiunto Legnini sottolineando che "le commissioni parlamentari hanno fatto altrettanto, adesso la parola spetta al consiglio dei ministri e poi eventualmente alle commissioni parlamentari con quella procedura rafforzata che deve essere seguita".

Per il vicepresidente del Csm si tratta di un "una riforma che serve al Paese, che serve alla sicurezza del Paese a far fare alla politica dell'esecuzione della pena in Italia un passo avanti notevole, corrispondente ai principi costituzionali sulla pena e sulla sua esecuzione".