Federico Pellegrino: la medaglia mi ha dato grande serenità

PyeongChang (askanews) - "E' un risultato in cui ho creduto molto, per cui ho lavorato molto e ho avuto nell'avvicinamento a questa gara tanti elementi che, pian piano, hanno fatto crescere in me sempre più convinzione e sempre più sicurezza di poter raggiungere questo traguardo che sembrava essere così difficile da raggiungere. Invece questo risultato è arrivato e soltanto tanta gratificazione e tanta tranquillità. Questo mi dà tanta serenità, posso mettere un'altra spunta a quella mia lista di cose da fare che ormai negli ultimi anni tanto spesso ho aggiornato e mi auguro di continuare così". Così Federico Pellegrino, vicecampione olimpico a PyeongChang nello sprint a tecnica classica dello sci di fondo, ha risposto alla domanda di askanews su come può cambiare la vita dopo avere vinto una medaglia olimpica.