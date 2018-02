Gentiloni: la rete dei centri anziani grande risorsa per Roma

Roma, (askanews) - "La rete che abbiamo di centri anziani, naturalmente dipende dall'attività dei volontari e di ch li guida però in generale sono una grande risorsa per la città. Il fatto che abbiamo un numero di anziani più grande che in certi casi vivono da soli ha reso credo ancora più prezioso il contributo di questo stare insieme nei centri anziani".

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante una visita al centro anziani di via Sabotino a Roma.

"C'era qualcuno che diceva che l'età delle persone non è determinata dall'età anagrafica ma dagli anni che abbiamo davanti. Affrontiamoli con ottimismo. Mi raccomando teniamoci stretta questa esperienza comunitaria dei centro anziani e diamoci una mano perché mettendocela tutta possiamo dare una mano all'Italia".