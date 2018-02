Guatemala, arrestato presidente Oxfam Int. per corruzione

Città del Guatemala (askanews) - Il presidente di Oxfam International, Juan Alberto Fuentes Knight, è stato arrestato in Guatemala, suo paese natale, nel quadro di un'inchiesta per corruzione. Questo proprio mentre l'ong è al centro di uno scandalo per giri di prostituzione e abusi sessuali che si sta allargando a macchia d'olio. Assieme a Fuentes Knight è stato arrestato anche l'ex presidente del Guatemale Alvaro Colom e altri membri del governo di Colom tra il 2008 e il 2012, in cui Fuentes rivestiva l'incarico di ministro delle Finanze.