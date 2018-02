Nella fabbrica dei Bafta, i premi al cinema britannico

Londra (askanews) - E' alta 28 centimetri, larga 14 e pesa quattro chili. E' la maschera dei Bafta, il premio più importante del cinema britannico. Questo oggetto ambitissimo, l'equivalente degli Oscar americani, è fabbricato in una piccola fonderia a conduzione familiare, a ovest di Londra. "Si comincia con questo modello. Poi ci sono gli stampi in cui sarà versato il metallo fuso", ha spiegato Patrick Helly, direttore della New Pro Foundries.

Un volta raffreddato, il metallo prende la forma definitiva della maschera, ispirata alle maschere in bronzo del teatro antico. Il primo Bafta è uscito dalle fornaci nel 1976. A riceverlo fu un certo Charlie Chaplin.

"Ogni lotto è fabbricato per una singola cerimonia. Le maschere devono essere pronte tre settimane prima, in modo che poi si possano incidere i nomi dei vincitori"

Oggi i Bafta non si limitano solo alla settima arte. I premi sono assegnati anche alla televisione e ai videogame. Tutti i vincitori devono tenere con cura le maschere antiche loro assegnate. "Non appartengono a nessuno, sono dati in prestito dall'Accademia dei Bafta. Se accade qualcosa alle maschere, dovranno rispondere ad essa", ha spiegato Helly.

I futuri vincitori sono dunque avvertiti. I premi Bafta saranno assegnati a Londra domenica 18 febbraio.