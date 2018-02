Sarà un anno instabile per Trump secondo gli esperti di Feng Shui

Roma, (askanews) - Il 16 febbraio si festeggia il Capodanno cinese e si entra ufficialmente nell'anno del Cane. Tra i nati in un altro anno del Cane, oltre a Jennifer Lopez e Madonna, c'è anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per cui gli esperti di Feng Shui, antica disciplina che letteralmente significa "vento e acqua" molto sentita in Asia, dove si crede che gli elementi e i loro equilibri possano influenzare eventi e ambienti, non prevedono però un'annata facile.

Tra le caratteristiche dei nati sotto questo segno nello zodiaco cinese ci sono la sicurezza, che però spesso nasconde preoccupazione e l'essere restii a cambiare idea quando si prende una decisione.

La data di nascita di Trump, il 14 giugno 1946, lo rende un "cane di fuoco", mentre il 2018 sarà l'anno del "cane di terra". Il bilanciamento dei due elementi non gli porterà affatto fortuna secondo Thierry Chow, esperta di Feng Shui di Hong Kong.

"Quando è l'anno del cane e tu sei nato nell'anno del cane in cinese noi diciamo...

che significa cose non buone. Quindi per Trump sarà un anno molto instabile, non si preannuncia affatto facile".

Ed entra nello specifico.

"Avrà tanti problemi soprattutto a causa dei suoi discorsi. Rischia di finire nei guai. Non che non abbia già causato problemi con le sue parole, ma se non farà attenzione quest'anno, rischia di provocare danni seri a se stesso e al suo Paese".

Insomma, presidente americano avvisato.