Cappato: appello ai candidati su 9 temi di scienza e libertà

Roma, (askanews) - Un appello a tutti i candidati e leader dei partiti a impegnarsi su nove grandi temi della scienza e delle libertà, dalle staminali all'eutanasia, alla legalizzazione della droga fino alla disabilità. Arriva dall'associazione Luca Coscioni, in primis da Marco Cappato, all'indomani della decisione della Corte d'Assise di Milano di rimettere alla Corte Costituzionale gli atti sul processo per la morte di Dj Fabo.

L'appello è stato lanciato durante la conferenza stampa alla Camera dei Deputati, contestualmente all'hashtag #TiVotoSeTiImpegni.

"Noi ci rivolgiamo a tutti i candidati di tutti i partiti e ai loro leader perché prendano l'impegno finalmente di discutere anche di eutanasia legale. La nostra proposta di legge attende di essere discussa oramai da 4 anni e mezzo, così come chiediamo di impegnarsi sui temi della libertà di ricerca scientifica e di diritti individuali dai quali dipende il futuro dei cittadini ma dei quali non parla quasi nessuno in campagna elettorale".

Per Cappato: "La legge sul testamento biologico ha dimostrato che le libertà civili vengono approvate se non si ragiona per gregge o fazione, ma ciascun parlamentare con la propria testa: è stata una vittoria trasversale di tanti schieramenti e tanti partiti. Nuove conquiste sulle libertà civili, dal matrimonio egualitario all'eutanasia legale alle altre norme sulla fecondazione assistita, le conquisteremo se si saprà lavorare laicamente e in modo trasversale, come l'Associazione Luca Coscioni da sempre chiede".